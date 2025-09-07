Bij Kortrijk heerst een gezonde spanning in aanloop naar de wedstrijd. “Wij hebben het thuisvoordeel, maar we weten dat Beveren een stabiele en sterke ploeg is", zegt Hens. “Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar vooral een topaffiche om die eerste plaats te verzilveren. Ik kijk er echt naar uit.”

De statistieken tonen hoe dicht beide ploegen bij elkaar liggen. Het verschil zal wellicht in details zitten, beseft ook Jonckheere: “Wij moeten vooral voortgaan op wat we al het hele seizoen goed doen. Dan gaan er kansen komen. Alleen moeten we efficiënter zijn. Tegen Eupen hadden we eigenlijk met 2-0 of 3-0 moeten winnen. Tegen een ploeg die weinig weggeeft, zoals Beveren, zal dat cruciaal zijn.”

Kortrijk rekent bovendien op een massale opkomst in eigen huis. “Ik weet dat er heel veel volk zal zijn, ik verwacht een kolkend Guldensporenstadion", aldus Jonckheere.

Een overwinning zou Kortrijk de koppositie opleveren, maar binnen de club blijft men nuchter. “We zijn acht speeldagen ver, er gaat nog zoveel gebeuren", benadrukt Jonckheere. “We moeten nog niet denken aan wat in april de eindafrekening zal zijn.”