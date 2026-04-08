KV Kort­rijk keert met­een terug naar het hoog­ste niveau: We heb­ben onze plaats terug verdiend”

KV Kortrijk speelt volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League. De Kerels zijn zeker van hun promotie nadat rechtstreekse concurrent Beerschot VA vrijdagavond niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel op het veld van KAS Eupen. Kortrijk mocht zo zonder zelf in actie te komen gisteravond al vieren.

“We hebben onze plaats terug verdiend”

Bij Kortrijk is de opluchting groot na de promotie. COO Jelle Brullez benadrukte dat de club snel wilde terugkeren naar het hoogste niveau: “Het is fenomenaal om amper tien maanden na de degradatie al terug de promotie af te dwingen. Dit is een plek die we verdienen en waar we thuishoren.”

De reacties binnen de club waren uitgelaten. Medewerkers volgden de match tussen Eupen en Beerschot samen of hielden elkaar voortdurend op de hoogte. Ook vanuit andere clubs kwamen felicitaties binnen.

Voortbouwen op sportieve fundamenten

Volgens de clubleiding biedt de snelle terugkeer extra kansen om verder te bouwen aan de sportieve structuur. “Rechtstreeks promoveren geeft ons meer tijd en ruimte om sportief te groeien. Met de versterking in het management kunnen we verder werken op de fundamenten die gelegd zijn,” aldus Brullez.

Whats App Image 2026 04 11 at 17 48 38

Uitkijken naar derby

Voor de supporters betekent de promotie ook de terugkeer van de regionale klassiekers, met opnieuw het duel tegen rivaal SV Zulte Waregem, dat in het Kortrijk-kamp al lang met stip wordt aangeduid.

De Kerels trekken vanavond wel nog naar kampioen Beveren.

BEKIJK: Supporters zwaaien spelersbus uit richting duel met Beveren

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Meest gelezen

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Nieuws

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Campers Parijs Roubaix
Nieuws

Langs de kasseien van Roubaix is het nu al feest: "de grote drie samen naar de sprint, dat zou mooi zijn"
Open training Club 2
Sport

Titelkoorts stijgt bij supporters van blauw-zwart: "we gaan alles winnen"

