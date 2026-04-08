KV Kortrijk keert meteen terug naar het hoogste niveau: “We hebben onze plaats terug verdiend”
KV Kortrijk speelt volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League. De Kerels zijn zeker van hun promotie nadat rechtstreekse concurrent Beerschot VA vrijdagavond niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel op het veld van KAS Eupen. Kortrijk mocht zo zonder zelf in actie te komen gisteravond al vieren.
Bij Kortrijk is de opluchting groot na de promotie. COO Jelle Brullez benadrukte dat de club snel wilde terugkeren naar het hoogste niveau: “Het is fenomenaal om amper tien maanden na de degradatie al terug de promotie af te dwingen. Dit is een plek die we verdienen en waar we thuishoren.”
De reacties binnen de club waren uitgelaten. Medewerkers volgden de match tussen Eupen en Beerschot samen of hielden elkaar voortdurend op de hoogte. Ook vanuit andere clubs kwamen felicitaties binnen.
Voortbouwen op sportieve fundamenten
Volgens de clubleiding biedt de snelle terugkeer extra kansen om verder te bouwen aan de sportieve structuur. “Rechtstreeks promoveren geeft ons meer tijd en ruimte om sportief te groeien. Met de versterking in het management kunnen we verder werken op de fundamenten die gelegd zijn,” aldus Brullez.
Uitkijken naar derby
Voor de supporters betekent de promotie ook de terugkeer van de regionale klassiekers, met opnieuw het duel tegen rivaal SV Zulte Waregem, dat in het Kortrijk-kamp al lang met stip wordt aangeduid.
De Kerels trekken vanavond wel nog naar kampioen Beveren.