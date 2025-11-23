Lenn De Smet (23.) bracht KVK halfweg de eerste periode op voorsprong, kort na het uur zorgde Sebastiaan Brebels (63.) voor de gelijkmaker. Bezoeker Lennard Hens (84.) kreeg in het slot nog een rode kaart.

Club NXT sluit vandaag om 16 uur de speeldag af op het veld van Seraing. Beveren is vrij.

In de stand van de tweede klasse staat Beveren aan kop met 36 punten, net voor Kortrijk (35 punten) dat mits een zege in het Waasland dus leider was geworden. Beerschot volgt als derde met 33 punten. Lokeren staat op plaats negen met zestien punten.

