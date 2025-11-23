8°C
KV Kort­rijk kan na gelijk­spel geen eer­ste plaats bemachtigen

Lokeren vs KV Kortrijk

KSC Lokeren en KV Kortrijk hebben zaterdagnamiddag op de vijftiende speeldag in de Challenger Pro League de punten gedeeld. De wedstrijd op Daknam eindigde op 1-1. De Kerels laten door het gelijkspel na SK Beveren van de eerste plaats te stoten.

Lenn De Smet (23.) bracht KVK halfweg de eerste periode op voorsprong, kort na het uur zorgde Sebastiaan Brebels (63.) voor de gelijkmaker. Bezoeker Lennard Hens (84.) kreeg in het slot nog een rode kaart.

Club NXT sluit vandaag om 16 uur de speeldag af op het veld van Seraing. Beveren is vrij.

In de stand van de tweede klasse staat Beveren aan kop met 36 punten, net voor Kortrijk (35 punten) dat mits een zege in het Waasland dus leider was geworden. Beerschot volgt als derde met 33 punten. Lokeren staat op plaats negen met zestien punten.

Belga
KV Kortrijk Challenger Pro League

