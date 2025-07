“We geloven in de nieuwe weg die de club is ingeslagen en willen graag mee de energie geven om de herwonnen ambitie in resultaten om te zetten”, zeggen co-CEO’s Stijn Rigolle en Luc Demeyere. “Als Kortrijkzanen zijn we trots dat we zo ons steentje kunnen bijdragen aan de stad. Het past bij ons DNA om er ook te staan op moeilijke momenten.”

Binnenkort stelt de club de nieuwe wedstrijdshirts voor. Naast Earth als hoofdsponsor en Gaele XL op de mouwen, komen ook Move Jobs en Peppermill Friends als Belgische merken op het shirt.