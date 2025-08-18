Foto Toronto FC
KV Kortrijk versterkt zich met de Zuid-Afrikaanse aanvaller Cassius Mailula (24). Hij komt op huurbasis tot het einde van het seizoen, met een aankoopoptie.
Mailula komt over van Toronto FC en werd eerder dit jaar nog uitgeleend aan het Marokkaanse Wydad Athletic Club. Daar was hij goed voor 6 doelpunten en 7 assists. In eigen land brak hij door bij Mamelodi Sundowns, waar hij in 2022-2023 9 keer scoorde in 17 competitiewedstrijden. Dat leverde hem de titel van Young Player of the Season op in de Zuid-Afrikaanse hoogste klasse.
'Offensief ingestelde speler'
De polyvalente aanvaller kan zowel in de spits als op de flanken spelen en debuteerde in 2023 voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika. “Mailula is een offensief ingestelde speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij speelde deze zomer nog op de FIFA Club World Cup, waarin hij ook scoorde,” zegt Nils Vanneste, Sporting Director van KV Kortrijk.
Met de komst van Mailula sluit KV Kortrijk de zomerse transferperiode af.