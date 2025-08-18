Aanmelden
Sport
Kortrijk

KV Kort­rijk haalt Zuid-Afri­kaan­se aan­val­ler Cas­si­us Mai­lu­la binnen

Cassius Mailula Foto Toronto FC

Foto Toronto FC

KV Kortrijk versterkt zich met de Zuid-Afrikaanse aanvaller Cassius Mailula (24). Hij komt op huurbasis tot het einde van het seizoen, met een aankoopoptie.

Mailula komt over van Toronto FC en werd eerder dit jaar nog uitgeleend aan het Marokkaanse Wydad Athletic Club. Daar was hij goed voor 6 doelpunten en 7 assists. In eigen land brak hij door bij Mamelodi Sundowns, waar hij in 2022-2023 9 keer scoorde in 17 competitiewedstrijden. Dat leverde hem de titel van Young Player of the Season op in de Zuid-Afrikaanse hoogste klasse.

'Offensief ingestelde speler'

De polyvalente aanvaller kan zowel in de spits als op de flanken spelen en debuteerde in 2023 voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika. “Mailula is een offensief ingestelde speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij speelde deze zomer nog op de FIFA Club World Cup, waarin hij ook scoorde,” zegt Nils Vanneste, Sporting Director van KV Kortrijk.

Met de komst van Mailula sluit KV Kortrijk de zomerse transferperiode af.

Redactie
KV Kortrijk

Meest gelezen

Waveofhope
Sport
Update

Davy die kustlijn afzwom, ligt momenteel op intensieve zorgen: "Zwaar onderkoeld"
Waregem koerse wedstrijden
Sport

Herbeleef Waregem Koerse
Waveofhope
Sport

"Mijn hart klopte niet meer zoals het hoort": Davy die kustlijn afzwom nog altijd in ziekenhuis met longontsteking

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

KVK

KV Kortrijk wint opnieuw en staat perfect geplaatst voor volgende bekerfase
KV Kortrijk

KV Kortrijk plaatst zich makkelijk voor volgende ronde Croky Cup
KV Kortrijk Francs Borain

KV Kortrijk blijft foutloos na winst tegen Francs Borains
Kv kortrijk - charleroi

KV Kortrijk pakt 9 op 9 na 0-3 zege in Charleroi maar invaller Guèye krijgt rood in de slotfase
Vechtpartij zulte waregem

Stad Waregem neemt voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen na vechtpartij bij voetbalmatch
Geert Titeca zulte waregem

Burgemeester en Essevee-supporters veroordelen knokpartij in Waregem: "Dit is geen voetbal meer"
Aanmelden