De polyvalente aanvaller kan zowel in de spits als op de flanken spelen en debuteerde in 2023 voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika. “Mailula is een offensief ingestelde speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij speelde deze zomer nog op de FIFA Club World Cup, waarin hij ook scoorde,” zegt Nils Vanneste, Sporting Director van KV Kortrijk.

Met de komst van Mailula sluit KV Kortrijk de zomerse transferperiode af.