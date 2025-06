Anderson komt uit de jeugd van Celtic en was al zes keer aanvoerder tijdens de UEFA Youth League. Daarnaa werd hij uitgeleend aan Admira Wacker, een ploeg in de Oostenrijkse tweede klasse.

Anderson zal Dion De Neve moete vervangen. “Na het vertrek van Dion De Neve moesten we de linksachterpositie terug versterken. We zijn blij dat we met Matthew een jong talent met een offensieve ingesteldheid kunnen vastleggen”, legt Nils Vanneste, Sporting Director KVK, uit.