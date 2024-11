KV Kortrijk heeft vrijdagavond na drie nederlagen op rij opnieuw kunnen aanknopen met de overwinning in de Jupiler Pro League. De VeeKaa opende de terugronde met een verrassende 3-1-zege tegen seizoensrevelatie KV Mechelen. KV Kortrijk wipt voorlopig over Cercle Brugge, OH Leuven en STVV naar de twaalfde plaats.