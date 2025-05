Kortrijk zette meteen de toon in de eerste helft en wist daarin twee keer te scoren. Die vroege voorsprong gaf de ploeg van Bernd Storck de ademruimte die het zo hard nodig had. Cercle slaagde er niet in om het tij te keren en de 0-2 bleef op het bord staan tot het laatste fluitsignaal.

Toch is het lot van KVK nog niet volledig in eigen handen. Zondag speelt STVV – momenteel laatste in de stand – tegen Beerschot. Als Sint-Truiden die wedstrijd weet te winnen, degradeert Kortrijk alsnog uit de Jupiler Pro League.