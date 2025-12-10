In een kansarm duel trof Ilan Hurtevent op slag van rust via Lierse-aanvoerder Jenthe Mertens de lat. Na de pauze dwong aanvoerder Brecht Dejaegere doelman Kiany Vroman tot een redding. Met het gelijkspel doen De Kerels een slechte zaak in de titelstrijd, want leider Beveren kan de kloof vandaag vergroten tot zes punten. Lierse bleef voor de zevende competitiewedstrijd op rij ongeslagen, maar blijft op een voorlopige achtste plaats staan in de stand.