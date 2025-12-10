10°C
KV Kort­rijk doet tegen Lier­se slech­te zaak in titel­strijd: lei­der Beve­ren loopt ver­der uit

Lierse KVK

© Belga

Op de achttiende speeldag in de Challenger Pro League heeft KV Kortrijk dinsdagavond punten laten liggen op het veld van Lierse. Op het Lisp bleef de brilscore (0-0) op het bord, waardoor leider Beveren woensdag verder kan uitlopen in de stand.

In een kansarm duel trof Ilan Hurtevent op slag van rust via Lierse-aanvoerder Jenthe Mertens de lat. Na de pauze dwong aanvoerder Brecht Dejaegere doelman Kiany Vroman tot een redding. Met het gelijkspel doen De Kerels een slechte zaak in de titelstrijd, want leider Beveren kan de kloof vandaag vergroten tot zes punten. Lierse bleef voor de zevende competitiewedstrijd op rij ongeslagen, maar blijft op een voorlopige achtste plaats staan in de stand.

Belga
KV Kortrijk Challenger Pro League

