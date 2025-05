4 mei 2008. Het Guldensporenstadion kolkt. Na negen jaar in de lagere afdelingen knokt KVK zich dankzij goals van Bram De Ly en Sven Kums voorbij Eupen. De promotie is binnen. “We horen terug bij de elite,” zegt kapitein Peter Mollez die dag, “en dat is alleen maar schitterend voor deze club.” De toon is gezet.