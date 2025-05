In de komende weken staat er veel te gebeuren bij KV Kortrijk. Na de degradatie moet er werk gemaakt worden van een nieuwe kern voor 1B, het vastleggen van een trainer ook, en de verkoop van of onderhandelingen met aardig wat spelers die wel op een hoger niveau willen blijven spelen. En daarvoor rekent Ken Choo, de rechterhand van eigenaar Vincent Tan dus niet langer op Pieter Eecloo. Of Bernd Storck langer aan de club verbonden blijft, zal ook in de komende tijd duidelijk worden.