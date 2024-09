"Als je de eerste match op verplaatsing hier een punt komt pakken, dan mogen we niet helemaal ontevreden zijn", reageert Jonathan Verstraete van KRC Wielsbeke. "We zijn wel ontgoocheld, omdat de drie punten erin zaten. Zo werkten we niet af toen we met twee tegenover de keeper stonden."

"Achteraf gezien is het misschien toch wel een lichte teleurstelling dat we 1-1 spelen", vertelt Aaron Vandendriessche van KVDO. "Zeker omdat er zoveel volk was en het de eerste competitiewedstrijd was. Iedereen leefde er naartoe. We hadden toch op iets meer gehoopt vandaag."