"We hebben traditioneel een sterk deelnemersveld en dat is dit jaar niet anders", zegt koersdirecteur Peter Debaveye. Natuurlijk hebben de deelnemende ploegen niet alle namen ingevuld, maar als je kan uitpakken met zeventien WorldTeams, dan is dat zeker niet slecht. Trouwens wij zitten hiermee aan ons maximum als 1. Prokoers. De rest van de ploegen zijn allen ProTeams: Flanders-Baloise, Bingoal-WB, Lotto-Dstny, TotalEnergies, UNO-X, Tudor, Israel-Premier Tech en Q36.5."

"Bovendien heeft Wout van Aert gezegd dat hij het hele openingsweekend in eigen land zal afwerken. Wij mogen hem dus in Kortrijk aan de start verwachten. Er is dus een goede kans dat de winnaar opnieuw uit het Visma-kamp komt."