KSV Rumbeke heeft als enige ploeg in West-Vlaanderen het maximum van de punten en staat zo ruim aan de leiding in het klassement. Zaterdagavond kwam de derde in de stand op bezoek: Sparta Heestert. Zij hadden ook nog geen enkele wedstrijd verloren maar gingen toch onderuit met een 8-2 nederlaag.

Na 7 minuten is het meteen prijs. De motor van Rumbeke, Viktor Notenbaert, met een schijnbeweging en een bal die alles en iedereen verrast.

De middenvelder van Rumbeke heeft een voet in maar liefst 5 goals en is zelf ook goed voor 3 doelpunten. De kers op de taart volgt op 5 minuten van het einde: een hattrick om de avond compleet te maken.

Ook de aanvalslinie toont zich tegen de derde in de stand. De scorende spitsen zijn misschien wel dé succesformule van dit Rumbeke. Met 29 doelpunten dit seizoen is het dan ook met voorsprong de best scorende ploeg in de competitie.

KSV Rumbeke heeft titelambities. In het klassement blijft enkel Boezinge - met zes punten minder - nog een beetje in de buurt. Ook zij verloren nog niet.