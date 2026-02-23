Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In eerste nationale heeft KSV Roeselare de topper tegen leider Sporting Hasselt met 1-0 gewonnen. Na een kansenrijke eerste helft zonder doelpunten viel de beslissing halfweg de tweede periode. Op een hoekschop via Verhooghe verkeek de Limburgse defensie zich op de bal, waarna Himpe eenvoudig kon binnentikken.
Hasselt zette in het slot nog stevig druk en kwam dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Depaepe hield zijn netten schoon. Zo blijven de drie punten op Schiervelde.
Eddy D'Hespeel