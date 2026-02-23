13°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

KSV Roe­se­la­re klopt lei­der Has­selt met 1 – 0 na late tref­fer van Himpe

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In eerste nationale heeft KSV Roeselare de topper tegen leider Sporting Hasselt met 1-0 gewonnen. Na een kansenrijke eerste helft zonder doelpunten viel de beslissing halfweg de tweede periode. Op een hoekschop via Verhooghe verkeek de Limburgse defensie zich op de bal, waarna Himpe eenvoudig kon binnentikken.

Hasselt zette in het slot nog stevig druk en kwam dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Depaepe hield zijn netten schoon. Zo blijven de drie punten op Schiervelde.

Eddy D'Hespeel

Meest gelezen

Reunie essevee 1
Sport

Veertig jaar na UEFA-stunt: ex-spelers SV Waregem herenigd in café De Regenboog
KBK 2026
Sport

Herbekijk de start van Kuurne-Brussel-Kuurne bij Focus-WTV
Wout Van Aert
Sport

Geen Wout Van Aert aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden