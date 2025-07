Luna Gryp uit Veldegem tennist sinds haar achtste, geïnspireerd door haar moeder en broer. Luna heeft een aandoening die haar botten kwetsbaar maakt, maar dat houdt haar niet tegen om tot de absolute top door te groeien in het rolstoeltennis.

Ook haar dubbelpartner, Alexander Lantermann uit Turnhout is absolute wereldtop bij de juniores. Gryp en Lantermann winnen beiden hun finale in Knokke. Deze week spelen ze op de Flanders Open in Leuven, in september is er nog de US Open, de laatste grandslam van het seizoen.

Zoals iedere topsporter dromen Luna en Alexander van het allerhoogste, de Spelen.