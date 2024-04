De Pauw is geboren in Temse maar woont al lange tijd in Gent en is sinds jaar en dag een basketbalcoach die meerdere clubs onder zijn hoede had. Dat hij aan de slag gaat bij Avanti Brugge is het gevolg van het verrassende ontslag van Wim Van Britsom vorige week. Aan de resultaten ligt het alvast niet want Avanti verloor nog maar één keer in 22 wedstrijden.

De Pauw vertrok bij KGBO Basket@Sea omdat hij niet full time met basketbal kan bezig zijn. Maar hij werkte er wel met jongeren. En dat profiel is net wat Avanti zocht.