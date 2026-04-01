Het is zo’n dertig jaar geleden dat KRC Harelbeke furore maakte in eerste klasse. Sterkhouders zoals Joris De Tollenaere en Hein Vanhaezebrouck blikken terug op die memorabele periode. De club, die in 1995 promoveerde, bleef zes jaar op het hoogste niveau en behaalde topprestaties tegen Anderlecht, Club Brugge én Europees tegen Sampordia Genua.
“Het was een gezellige familieclub, en we konden tegen al die grote winnen”, zegt Gaspercic. Vanhaezebrouck herinnert zich de promoties van derde naar tweede en uiteindelijk naar eerste klasse, maar ook het zure gevoel van zijn afscheid. Supporters en oud-spelers kijken met heimwee terug: “Alles zit in het geheugen gegrift”, klinkt het bij supporter Marino Vandendriessche.
Na de degradatie van eerste naar tweede klasse wordt met Ingelmunster een nieuwe fusieclub KRC Zuidwest opgericht, maar dat zal als een voetnoot de clubgeschiedenis ingaan.