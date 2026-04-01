KRC Harel­be­ke: nos­tal­gie van de glo­rie­ja­ren in eer­ste klasse

Het is zo’n dertig jaar geleden dat KRC Harelbeke furore maakte in eerste klasse. Sterkhouders zoals Joris De Tollenaere en Hein Vanhaezebrouck blikken terug op die memorabele periode. De club, die in 1995 promoveerde, bleef zes jaar op het hoogste niveau en behaalde topprestaties tegen Anderlecht, Club Brugge én Europees tegen Sampordia Genua.

“Het was een gezellige familieclub, en we konden tegen al die grote winnen”, zegt Gaspercic. Vanhaezebrouck herinnert zich de promoties van derde naar tweede en uiteindelijk naar eerste klasse, maar ook het zure gevoel van zijn afscheid. Supporters en oud-spelers kijken met heimwee terug: “Alles zit in het geheugen gegrift”, klinkt het bij supporter Marino Vandendriessche.

Na de degradatie van eerste naar tweede klasse wordt met Ingelmunster een nieuwe fusieclub KRC Zuidwest opgericht, maar dat zal als een voetnoot de clubgeschiedenis ingaan.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six

Meest gelezen

Simon mignolet 1
Sport

Verrassing bij Club Brugge: keeper Simon Mignolet stopt met voetballen
Stadion brugge
Sport

Bijna licht aan het eind van de tunnel? Raad voor Vergunningsbetwistingen buigt zich morgen over Brugs stadiondossier
KV Kortrijk
Sport

KV Kortrijk verslaat Jong AA Gent en zet grote stap naar promotie

