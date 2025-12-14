8°C
Aanmelden
Sport
Brugge Kortrijk

Kort­rijk zet Jong Genk zon­der pro­ble­men opzij, ook twee­de zege voor Club NXT

kvk januari 2026

©Belga

KV Kortrijk heeft vrijdagavond in het Guldensporenstadion met 4-1 de maat genomen van Jong Genk. KVK blijft zo afgezonderd tweede. Leider Beveren speelt zondag nog thuis tegen Lierse. 

Ervaren rot Brecht Dejaegere zorgde al na zeven minuten voor de opener, maar jeugdinternational August De Wannemacker hing de bordjes weer gelijk. Na de rust maakte Jellert van Landschoot met twee treffers het verschil voor de Kerels. Thierry Ambrose legde in het slot de 4-1-eindstand in het mandje.

Op hetzelfde moment pakte Club NXT op bezoek bij Olympic Charleroi een tweede seizoenszege met 0-3. Rayan Buifrahi, Thibaut Van Acker en invaller Jessie Da Silva bezorgden de jonge Bruggelingen de overwinning.

Club NXT blijft hekkensluiter, maar heeft Olympic Charleroi nu wel binnen handbereik.

De redactie
KV Kortrijk Club NXT

Meest gelezen

Bart De Wever Vrijworpen
Sport

Premier Bart De Wever steelt de show bij Spurs-zege tegen Antwerp Giants
Sportpark Harelbeke
Nieuws

Hier komt het nieuwe zwembad van Kuurne en Harelbeke
Leopold 60j scheidsrechter
Sport

Scheidsrechter Leopold Declerq (77) gehuldigd voor 60-jarige carrière: "Als ik geen voetbal heb, heb ik geen leven"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Marco ilic

Marko Ilić blijft langer bij KV Kortrijk
KV Kortrijk

KV Kortrijk-fan vervolgd voor slagen aan supporter KSC Lokeren-Temse
KVK Winterstage

'Op schema, maar de buit is nog lang niet binnen’: KVK-trainer Michiel Jonckheere zet troepen op scherp tijdens winterstage in Spanje.
KV Kortrijk Anderlecht Futures

KV Kortrijk slaat laat toe en blijft stevig tweede na 5-2-zege tegen RSCA Futures
Lierse KVK

KV Kortrijk doet tegen Lierse slechte zaak in titelstrijd: leider Beveren loopt verder uit
Yves Vanderhaeghe

Yves Vanderhaeghe is opnieuw trainer: “Een trainer moet niet te veel dromen, hij moet resultaten behalen”
Aanmelden