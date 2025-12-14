Ervaren rot Brecht Dejaegere zorgde al na zeven minuten voor de opener, maar jeugdinternational August De Wannemacker hing de bordjes weer gelijk. Na de rust maakte Jellert van Landschoot met twee treffers het verschil voor de Kerels. Thierry Ambrose legde in het slot de 4-1-eindstand in het mandje.

Op hetzelfde moment pakte Club NXT op bezoek bij Olympic Charleroi een tweede seizoenszege met 0-3. Rayan Buifrahi, Thibaut Van Acker en invaller Jessie Da Silva bezorgden de jonge Bruggelingen de overwinning.

Club NXT blijft hekkensluiter, maar heeft Olympic Charleroi nu wel binnen handbereik.

