Kort­rijk wint ook tegen Oos­ten­de en pakt zo vier­de zege op rij

Oostende-Kortrijk

Belga

Geen mooie afsluiter van 2025 voor BC Oostende. De kustploeg heeft vrijdag een tweede nederlaag van het seizoen geleden. Voor eigen publiek ging de landskampioen tegen Kortrijk met 75-85 onderuit.

Een sterke collectieve prestatie leidde Kortrijk na een wisselvallig seizoensbegin naar de vierde zege op rij. Vijf spelers kwamen boven de tien punten uit. Na de nederlaag van Oostende is Antwerp alleen leider Beide teams wonnen twaalf keer, maar Antwerp speelde een wedstrijd minder en verloor nog maar één keer. Na deze zege kon Kortrijk op een gedeelde vijfde plaats. 

