Na het gelijkspel van vorige week tegen Lokeren wou Kortrijk weer aanknopen met een overwinning, maar het was de thuisploeg die het eerst gevaarlijk was na een foute inspeelpass bij de bezoekers. Gelukkig voor Kortrijk zat doelman Ilic er meteen goed bij.

In een regenachtig en winderig Luik toonde de thuisploeg veel initiatief. Na 20 minuten spelen kon ook Kortrijk nog eens dreigen, met een voorzet van Van Landschoot. De kopbal van Lenn De Smet ging naast.

Luik kon ook profiteren van stilstaande fases. 1-0 via een corner, dus gingen de Kerels rusten met een achterstand. Ook in de tweede helft kwamen de bezoekers ondanks verschillende (grote) kansen niet tot scoren. In de blessuretijd maakte Soelle er zelf nog 2-0 van. Voor het eerst dit seizoen komt Kortrijk niet tot scoren.

Zo verliest Kortrijk de aansluiting met Beveren, dat nu vier punten voorsprong telt.