Goed nieuws voor de scoutingscellen van Leuven en Kortrijk. Het studiemateriaal voor de halve finale van de beker speelt zich recht voor hun neus af. Het is leerstof die vooral de West-Vlamingen in het eerste kwart bevalt. Onder aanvoering van een sterke Bram Bogaert loopt Kortrijk al snel 13-21 uit.

Bij de Bears is Noah Freidel opnieuw goed bij schot. Toch zijn de Spurs ook in kwart twee wat agressiever. De emotie bij Leuvencoach Michiels laait stevig op.

Na een bom van Terry Armstrong sluiten de Bears kwart twee af met een 32-43 achterstand.

Kwart drie is gelijkopgaand. En als de Bears iets moeten onthouden, dan is het wel dat ze de aalvlugge Darren Williams in de gaten moeten houden. Onder zijn impuls loopt Kortrijk opnieuw een puntje uit, 53-65 na het derde kwart. Alles kan nog, maar dat zal niet gemakkelijk worden.

Alles moest meezitten, en dat was niet het geval. Leuven bekoopt de zwakke start, mist iets teveel vrijworpen, en dan is er altijd weer die dekselse Williams. Een knappe actie van Armstrong ten spijt, Kortrijk wint met 74-86.