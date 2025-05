De spanning was te snijden: met nog een speeldag te gaan maakten vier ploegen kans op de eindzege. Mechelen had de beste uitgangspositie, maar ook de Spurs uit Kortrijk konden bij winst tegen Landstede Hammers nog meestrijden voor de hoofdprijs.

Kortrijk begon scherp aan de partij. De verdediging zat meteen goed in elkaar, en de Nederlandse bezoekers hadden het lastig om tot scoren te komen. De Spurs profiteerden optimaal en bouwden een vroege voorsprong uit: 11-4. Twee opeenvolgende driepunters zorgden zelfs voor 17-6, en het geloof in een stunt groeide.

Vooral de georganiseerde verdediging viel op bij Kortrijk. Assistent-coach Hylke Van der Zweep was tevreden over die lijn: “Een sterke defense is nodig in die play-offs”, klonk het strijdvaardig.

Toch bleek het niet genoeg voor de titel. Mechelen won zijn partij en stelde zo de kampioenstitel veilig. Voor Kortrijk rest de troostprijs: vertrouwen en vorm richting de play-offs, waar alles nog mogelijk is.