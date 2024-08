De wedstrijd vatte aan met ongeveer een halfuur vertraging gezien een aantal seingevers langsheen het traject ontbraken. Eens dit was verholpen kreeg de wedstrijd het licht op groen.

In de eerste grote ronde ging de Nederlandse Sanne van Heel aanvallen. De renster van WV Schijndel kreeg nooit echt veel voorsprong en werd nog voor het einde van de eerste grote ronde, van 38,4 kilometer met passages in Zwevegem, de kasseien van de Beerbosstraat en de helling van de Rollegemstraat in Kortrijk, opnieuw gegrepen door het peloton.

De boel bleef heel gesloten, maar door het hoge tempo kwamen toch al enkele rensters in de problemen, nog voor het aanvatten van de tweede grote ronde. Met nog iets meer dan vier plaatselijke, kleine ronden van elk 9 kilometer, muisde Sigrid Ytterhus Haugset er vanonder. De Noorse sloeg snel een kloof op het peloton, waarin de rensters van Visma-Lease a Bike de snelheid controleerden.