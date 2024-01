Het event vindt plaats van 28 tot en met 31 mei, tijdens het Hemelvaartweekend. Op de aankomst van de Vlam is het nog wachten tot 28 mei 2025. Dan komen de Nationale Spelen op gang met een Torch Run, gevolgd door een openingsceremonie. De drie daaropvolgende dagen zullen meer dan 3.400 atleten met een verstandelijke beperking het beste van zichzelf geven in een 20-tal sporten. Ze krijgen ondersteuning van een 1000-tal coaches en 2.000 vrijwilligers per dag.

"Waarschijnlijk zullen er ook meer dan 10.000 fans en supporters meekomen dus dat zal niet alleen voor de sport, maar ook economisch voor de stad heel wat met zich meebrengen", licht Kortrijks schepen van Sport, Wouter Allijns, toe.

Deze keer zullen de atleten onder meer in actie komen in Sportcampus Lange Munte, SC Wembley, SC Drie Hofsteden, SC Olympiadeplein en Zwembad LAGO Kortrijk Weide. G-sport zit meer dan ooit in de lift en dus verwachten ze in Kortrijk heel wat volk.