De start is voor het eerst niet meer in Kuurne zelf, maar op en rond de Grote Markt van Kortrijk. De finish ligt wel nog in Kuurne. Wout van Aert is één van de grote publiekstrekkers. Wouter Allijns, schepen van Sport Kortrijk: "Er staat al 1 podium, maar het hoofdpodium moet nog opgebouwd worden. Want we verwachten heel veel volk zondag. De weergoden zullen ons min of meer gunstig gezind zijn, toch voor eind februari. We kijken er naar uit."