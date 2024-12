Ieder jaar kan je in de aanloop naar de cyclocross in Gullegem het parcours van de profs komen testen. Ook dit jaar nodigt het veel recreanten uit om hun crossbenen eens te testen op het uitdagend parcours. "Wij zijn een typische Vlaamse wielercross die op weidegrond wordt georganiseerd. Het weinig reliëf dat we hebben proberen we maximaal te benutten en verder hebben we ook nog bruggen, balkjes, een zandbak met voldoende rechte stukken zodat zij ook nog snelheid kunnen halen ", vertelt organisator Stijn Tant.

Eén rondje is 2,5 kilometer lang en kan best wel pittig zijn voor een minder geoefende crosser.