Koen Naert uit Oostkamp heeft vanmiddag de 15 kilometer gewonnen in Dwars door Brugge. Geen verrassing natuurlijk, al was het hem helemaal niet om de zege of om de tijd te doen. Neen, Naert maakte er een doorgedreven training van, een tussenstop zeg maar op weg naar de Olympische marathon in Parijs binnen drie maanden. En Naert is trouwens net terug uit Parijs na 4 dagen trainen.