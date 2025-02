26 oktober: de laatste nederlaag van Knokke. Toch wou het na twee gelijke spelen nog eens winnen. Het is lang wachten op de eerste kans. Pas na een halfuur komt Knokke een eerste keer dreigen. Net voor rust is er dan toch de openingsgoal van Stan Braem. En een minuut later maakt Mbye de 2-0. In de tweede helft drijft Braem de score nog verder op via opnieuw Braem.

De ontslagnemende trainer van FC Knokke zet zo z'n ongeslagen reeks verder.