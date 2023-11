Knokke had het knap lastig met de druk van Lokeren-Temse. De Oost-Vlamingen zijn de ongeslagen leider in eerste nationale. Ze komen met een gelukje op voorsprong als Goblet een bal uit zijn handen laat glippen, en Zakari Lambo het cadeautje in dank aanneemt. Knokke komt hongerig uit de kleedkamer, en komt op gelijke hoogte dankzij een formidabele curve van Jalloh. De thuisploeg lijkt een punt uit de brand te slepen, tot Jalloh in de slotfase balverlies leidt, en ziet dat dat afgestraft wordt door Stan Braem. Het is de eerste thuisnederlaag van Knokke dit seizoen, dat zakt naar de tiende plaats.

Winkel Sport staat vijftiende, na een 2-1 nederlaag bij Antwerp B.