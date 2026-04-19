Knok­ke vecht terug in Zel­za­te, maar titel glipt als­nog weg

FC Knokke is er niet in geslaagd de titel te pakken in eerste nationale. De West-Vlamingen wonnen wel op het veld van Zelzate met 2-3, maar zien de titel naar Sporting Hasselt gaan.

Knokke, vooraf nog één punt achter leider Hasselt, kwam in Zelzate vroeg op achterstand. De thuisploeg liep 2-0 uit via Yondjouen en De Coninck. Kort na de rust bracht Cooman de aansluitingstreffer en Vanleenhove en Braem zorgden uiteindelijk voor de 2-3-zege voor de bezoekers.

Ondanks de late ommekeer was het niet genoeg. Concurrent Sporting Hasselt won tegen Dessel Sport en pakt zo de titel met één punt voorsprong op FC Knokke.

Stefaan Vanpoucke
