Het was zeker en vast geen spektakelwedstrijd aan de kust. Pas na een halfuur kon Knokke voor het eerst dreigen en ook meteen scoren na een mooie trap van Ouro-Sama. Ook nadien valt er weinig te noteren over het West-Vlaamse duel. Roeselare krijgt in de hele eerste helft maar 1 kans.

Roeselare kwam wel sterk uit de kleedkamer, maar ook na rust konnen ze niet scoren. Knokke probeerde wel nog tegen te prikken via de counter, maar Vanleenhove liet dé kans op 2-0 liggen.

Knokke komt op die manier naast Roeselare, dat de kans laat liggen om de kloof met leider Hasselt te verkleinen.