8°C
Aanmelden
Sport
Knokke-Heist

Knok­ke houdt pun­ten thuis na zui­ni­ge zege tegen Roeselare

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

FC Knokke heeft het duel tegen SK Roeselare gewonnen. Knokke kon zo revanche pakken voor de 4-1 nederlaag op Schiervelde eerder dit seizoen.

Het was zeker en vast geen spektakelwedstrijd aan de kust. Pas na een halfuur kon Knokke voor het eerst dreigen en ook meteen scoren na een mooie trap van Ouro-Sama. Ook nadien valt er weinig te noteren over het West-Vlaamse duel. Roeselare krijgt in de hele eerste helft maar 1 kans. 

Roeselare kwam wel sterk uit de kleedkamer, maar ook na rust konnen ze niet scoren. Knokke probeerde wel nog tegen te prikken via de counter, maar Vanleenhove liet dé kans op 2-0 liggen. 

Knokke komt op die manier naast Roeselare, dat de kans laat liggen om de kloof met leider Hasselt te verkleinen.

Eddy D'Hespeel
Gianni Seeuws

gianniseeuws1@gmail.com

Gianni Seeuws

Meest gelezen

Stadion brugge
Nieuws

Weer een stapje dichter: Raad van State verwerpt beroep van buurt tegen Olympiapark
Sportpark Harelbeke
Nieuws

Hier komt het nieuwe zwembad van Kuurne en Harelbeke
100-tal supporters van Olympique Marseille doorkruisen Brugse stad ondanks verbod
Nieuws
Update

100-tal supporters van Olympique Marseille doorkruisen Brugse binnenstad ondanks verbod

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden