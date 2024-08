Er waren heel wat gegadigden van over heel de wereld die maar wat graag het obstakel in de wacht wilden slepen, maar Surfers Paradise sloeg de handen in elkaar met Knokke-Heist en trok aan het langste eind.

Onlangs werd het obstakel er op de Pro baan van Lakeside Paradise gemonteerd en te water gelaten, waarop het meteen werd uitgetest door enkele enthousiaste wakeboarders. Bij het model, een 'Rail 2 Rail modular, kunnen wakeboarders van de ene naar de andere rail springen. Bovendien heeft het obstakel heel wat variaties en kan het zo ook meerdere malen aangepast worden en kunnen beide rails ook afzonderlijk gebruikt worden.

Met de stunt door het obstakel binnen te halen hoopt watersportclub Lakeside Paradise zijn status als wereldtop verder te bevestigen en nog meer toppers van over de hele wereld naar ons land te halen voor allerhande events.