Of het nu met de beperkte zichtbaarheid door het bengaals vuurwerk is, feit is dat Legein en Goblet elkaar niet opmerken, Mokadem profiteert, 1-0 na amper twee minuten.

Knokke is niet aangeslagen, en prikt tegen met zijn snelle jongens. Pieters zet voor, Braem vindt de lat op zijn weg.

Vooral Hurtevent is een gesel voor de thuisdefensie. Hij bedient listig Prudhomme, maar daar is die lat weer, gelukkig is Hurtevent goed gevolgd. De verdiende 1-1 staat op het bord.

Twee minuten later is Hurtevent weer gevaarlijk. Braem loopt goed, en dan weet je het wel. Knokke mag met een 1-2 voorsprong de kleedkamer in.

Die kunnen ze wel niet lang in stand houden. Reijniers reageert knap op een vrije trap, 2-2.

Het is een boeiende wedstrijd. Braem lijkt Knokke weer op voorsprong te brengen, maar staat buitenspel.

Lyra-Lierse is best wel een goed voetballende ploeg. Via een flink aantal tussenstations kan Peffer de 3-2 binnenschuiven, in een piepklein gaatje tussen de paal en Goblet.

Knokke wil niet verliezen, en gaat op zoek naar de gelijkmaker. Opnieuw een razendsnelle actie op rechts, en de onvermijdelijke Stan Braem, 3-3.

De stand blijft ongewijzigd, omdat Van Raefelghem geluk heeft dat zijn terugspeelbal niet in eigen doel verdwijnt.