In de strijd om aansluiting te houden met de middenmoot in het klassement heeft Knokke zaterdagavond aan het langste eind getrokken op het veld van Tienen. De bezoekers kwamen halfweg de eerste helft op voorsprong toen een schot van Stan Braem afweek.

Tienen zette daarna meer druk, vooral via stilstaande fases. Singh trapte eerst nog op de lat, maar even later was het wel raak: Ceulemans werkte de 1-1 knap binnen. Uiteindelijk ging Knokke toch met een voorsprong rusten. Een nieuw afgeweken schot – dit keer van Cooman – zorgde voor 1-2. Na het uur legden de bezoekers de wedstrijd in een definitieve plooi. Na een vlotte combinatie werkte Braem zijn tweede van de middag binnen: 1-3.

