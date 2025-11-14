7°C
Knok­ke boekt brood­no­di­ge zege op Tie­nen na effi­ci­ën­te partij

Royal Knokke FC heeft in de eerste amateurklasse een belangrijke uitzege geboekt op het veld van Tienen. De kustploeg haalde het met 2-3 en kruipt zo weg van de onderste regionen van het klassement. Knokke had amper drie echte kansen, maar benutte ze allemaal.

In de strijd om aansluiting te houden met de middenmoot in het klassement heeft Knokke zaterdagavond aan het langste eind getrokken op het veld van Tienen. De bezoekers kwamen halfweg de eerste helft op voorsprong toen een schot van Stan Braem afweek.

Tienen zette daarna meer druk, vooral via stilstaande fases. Singh trapte eerst nog op de lat, maar even later was het wel raak: Ceulemans werkte de 1-1 knap binnen. Uiteindelijk ging Knokke toch met een voorsprong rusten. Een nieuw afgeweken schot – dit keer van Cooman – zorgde voor 1-2. Na het uur legden de bezoekers de wedstrijd in een definitieve plooi. Na een vlotte combinatie werkte Braem zijn tweede van de middag binnen: 1-3.

Aan 100% afgewerkt

Hoewel Singh nog milderde tot 2-3, hield Knokke stand in het slotkwartier. De ploeg pakt zo haar tweede overwinning sinds eind september en schuift op naar plaats tien. 

Volgens Ouro-Sama was efficiëntie de sleutel: “We hadden maar drie kansen en we hebben die alle drie afgewerkt. In de vorige matchen trapten we veel op doel maar er ging niets binnen. Vandaag was het anders en de buit is binnen.”

Bart Coopman
FC Knokke

