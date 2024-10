Opperste concentratie leidt tot een 17-25 in de eerste en de tweede set. Maaseik hangt dan alweer in de touwen. Er is zo goed als geen servicedruk, met halfslachtige aanvalspogingen. Stijn D'Hulst verdeelt en heerst. Ook set twee gaat met 17-25 naar de bezoekers.

Maaseik blijft in hetzelfde bedje ziek in set drie, maar herpakt zich op het einde. De Limburgers komen terug tot 20-22, maar dan slaat Roeselare genadeloos toe. 21-25, met nog maar eens een opslagmisser van Maaseik. De aarzelende start door blessures en afwezigheden is duidelijk verteerd. Knack komt op kruissnelheid en behaalt uiteindelijk de overwinning.