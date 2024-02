Een emotioneel moment voor de wedstrijd, want Maaseik neemt noodgedwongen afscheid van Martin Perin. Ook Roeselare betuigt zijn steun, dit overstijgt de sportieve rivaliteit. Perin wordt vervangen door de Canadees Curry. Die is alomtegenwoordig, maar kan niet verhinderen dat Roeselare de eerste set pakt met duidelijke 19-25 cijfers.

In set twee is het spannender. Hansic is de uitblinker aan Limburgse kant. De derde setbal is de goede: 25-23 en 1-1 in de sets. Roeselare heeft het fysiek moeilijk. Vanmedegael gunt dan ook heel wat spelers rust, maar de vele wissels breken hen zuur op. Rotty wordt afgeblokt, set drie is opnieuw voor Maaseik: 25-12, een pandoering.

Ook in set vier is er nauwelijks spanning. Cox dirigeert zijn ploeg naar een vlotte 3-1 zege. In de laatste set wordt het nog 25-20. Een zware nederlaag, maar wel zonder gevolgen.