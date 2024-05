Kapitein Verhanneman behaalde zondag zijn tiende nationale titel bij Roeselare. Hij is de enige speler in de geschiedenis die dubbele cijfers optekent. "Het is ongelooflijk en meer dan ik had durven dromen als jonge kerel toen ik hier ooit toekwam", vertelt Verhanneman. "Het is formidabel om deel uit te maken van deze club en op deze avond besef je dat nog meer."

Clubiconen als Hendrik Tuerlinckx, Jacky Vermeulen en Walter Engelen daagden op voor het jubilieum. Ze haalden herinneringen op aan de rijkgevulde geschiedenis. Toch kijkt de club ook naar de toekomst en blijft het zeer ambitieus.