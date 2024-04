Roeselare begint goed aan de wedstrijd maar na een spannende tweede set komt Maaseik terug op gelijke hoogte. In de derde en vierde set zakt Maaseik verder weg en haalt Roeselare de buit binnen.

Donderdag verloor Knack Roeselare nog in Maaseik, voor eigen thuispubliek weten ze wel te winnen. Beide ploegen hebben nu elk een gewonnen wedstrijd. Wie als eerste drie keer wint, is de nieuwe kampioen. Dinsdag maakt de ploeg opnieuw de verplaatsing naar Maaseik. Volgende week zondag kennen we de kampioen.

Roeselare hoopt op een vijftiende kampioenschap. Vorig jaar pakten de West-Vlamingen hun derde titel op een rij.