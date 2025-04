Roeselare, dat de heenwedstrijd al met 3-1 had gewonnen, maakte de klus in Limburg vlot af. In de eerste set stond al snel een kloof van acht punten op het bord, waarna Achel met 21-25 de duimen moest leggen. Ook in de tweede set bood de thuisploeg iets meer weerwerk, maar kleine foutjes deden hen de das om: 23-25. In set drie gaf Roeselare de tegenstander helemaal geen kans meer: 19-25 en een duidelijke 0-3-eindstand.