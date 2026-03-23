Knack Roeselare heeft deze middag de BeNe Conference-titel binnengehaald, de tussencompetitie voor de Belgische play-offs waarin de beste Nederlandse en Belgische teams het tegen elkaar opnemen. Na een spannende competitie had Roeselare vandaag alles in eigen handen: een overwinning volstond om de titel definitief veilig te stellen.
Set één begon gelijkopgaand, maar al snel sluipen er foutjes in het spel van de bezoekers uit Doetinchem. Roeselare schakelde een niveau hoger en domineerde met een sterk blok, goed voor een 25-16-zege. De thuisploeg was duidelijk op kruissnelheid.
In set twee knokten de Nederlanders zich terug en maakten de kansen die ze kregen meteen af. Bij 11-15 riep coach Verhanneman een time-out, motiveerde zijn spelers en stuurde gerichte instructies: Knack knabbelde aan de achterstand en zette een beslissend blok van Siksna en Coolman voor een spannende 25-23-zege. Ook set twee ging zo naar de thuisploeg.
Set drie werd een echte thriller. De bezoekers moesten drie sets op rij winnen om de titel nog af te pakken, maar Roeselare hield stand. Basil Dermaux mocht de eerste matchbal benutten en sloeg die staalhard binnen, 25-23, waarmee de BeNe Conference-titel voor het tweede jaar op rij naar Roeselare ging.