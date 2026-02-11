Aanmelden
Kim­mer Cop­pe­jans uit Oos­ten­de niet naar twee­de ron­de van Chal­len­ger­toer­nooi Rijsel

Kimmer Coppejans

© Belga

Tennisser Kimmer Coppejans (ATP 251) uit Oostende heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van de achtste finales van het Challengertoernooi in het Noord-Franse Rijsel. De ATP-ranking is de officiële wereldranglijst voor mannelijke proftennissers, gebaseerd op behaalde toernooipunten. De West-Vlaamse tennisser staat momenteel op de 251e plaats.

Coppejans, die via de kwalificaties wist te overleven, verloor in de openingsronde in drie sets van de Fransman Arthur Bouquier (ATP 358), die met een wildcard van de organisatie op de hoofdtabel stond. Het werd 7-5, 0-6 en 7-5 na twee uur en zestien minuten tennis.

In de volgende ronde staat de 25-jarige Bouquier mogelijk tegenover Alexander Blockx (ATP 104). De twintigjarige Antwerpenaar vormt het vierde reekshoofd en opent later dinsdag zijn toernooi tegen de Rus Roman Safiullin (ATP 186).

Met David Goffin (ATP 119) staat er nog een derde landgenoot op de hoofdtabel van het Play in Challenger in Rijsel. De 35-jarige Luikenaar, die vorige week in het Zuid-Franse Pau zijn comeback vierde na enkele maanden blessureleed, vormt er het vijfde reekshoofd en bekampt de Oostenrijker Joel Schwärzler (ATP 246) in de eerste ronde.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Belga
Tennis

