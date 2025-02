Toch is niet elke jonge doelman meteen overtuigd. Sommige jeugdkeepers aarzelen om een helm te dragen, deels uit schrik voor reacties van anderen. "Wat me opviel, was dat Lucas in eerste instantie geen helm wilde dragen", vertelt Goemaere. "Hij zei me dat hij het ooit probeerde bij de U13, maar dat andere spelers lachten. Als club willen we daar iets aan doen. We willen een cultuur creëren waarin het even normaal is om een helm te dragen als om voetbalschoenen aan te trekken."