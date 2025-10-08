Het parcours van iets meer dan 3 kilometer bevat ook drie heuvels. De start- en aankomstzone ligt traditioneel in de Stationsstraat in Ardooie. Vorig jaar ging de zege naar Michael Vanthourenhout, voor Eli Iserbyt en Witse Meeussen. Die laatste won in het prille seizoen al twee keer en blikt nu vooruit. "Ik kende vorig seizoen heel wat pech en liep ook nog eens een sleutelbeenbreuk op. Daardoor miste ik een pak wedstrijden. In Ardooie ambieer ik opnieuw een podiumplaats. Ik reed er twee keer en hield er telkens een goed gevoel aan over. Het is een atypische cross, op veel weidegrond, en een van de weinige onafhankelijke organisaties nog."

Bij de vrouwen is de Kermiscross aan zijn tiende editie toe. Vorig jaar ging de zege naar de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado. Zij haalde het toen voor Marion Norbert Riberolle en Alicia Franck. Die laatste twee zijn opnieuw van de partij, net als onder meer Lucinda Brand en Inge van der Heijden.