We treffen Kenneth Vandendriessche wanneer hij vertrekt voor een rustig loopje vanuit Monte Marcella, de nieuwe sporthub in Ledegem. De wetenschappelijke benadering wordt steeds belangrijker, op alle vlakken. Het helpt hem, want triatleten hebben niet altijd een pad vol rozen zonder doornen om te bewandelen.

Vandendriessche gaat nog vijftien uur per week werken. Voltijds professioneel bezig zijn met triatlon, lukt dus niet. Bovendien kende Vandendriessche moeilijke jaren met veel blessureleed. Maar dat betekent niet dat de ambitie verminderd is. Hij kende een goede winter, noteert de beste waarden sinds jaren en koetsert met nieuwe partners ook hoop. Hawaii is het doel.

Vandendriessche won twee jaar geleden in Lanzarote, de zwaarste triatlon ter wereld, maar die is dit jaar plan B. De Ruddervoordenaar die nu in Izegem woont kiest eerst voor Zuid-Afrika om er zich hopelijk te plaatsen voor het WK. Een korte trip, geen jetlag, en nog ruim voor Hawaii in oktober.

Er zijn zondag vier slots te verdienen in Port Elisabeth. Als de kwalificatie voor Hawaii lukt, moet het daar beter dan die 37ste plaats van twee jaar geleden.