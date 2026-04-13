Kampioen! Bevo Roeselare B wint titel tegen rechstreekse concurrent Helchteren (1−3)
Roeselare viert de titel
Na een eerdere halve finale in de Beker van België, sleepte Roeselare B de titel in Nationale 1 binnen. Helchteren, de tweede in de stand, bleef lang in de wedstrijd maar moest uiteindlijk toch de duimen leggen op de slotspeeldag.
Helchteren wil Roeselare warm ontvangen en leidt in set 1 met 19-17. De topper verveelt geen moment. In set 1 draait Roeselare de rollen toch nog om: 21-25.
Stabiliteit vinden
Ook in set twee neemt de thuisploeg de bovenhand, en sleept ook deze set binnen, 0-2. Lore Gielens brengt de rust en stabiliteit terug bij thuisploeg Helchteren. In de derde set komt de thuisploeg terug in de wedstrijd, 25-23 en 1-2.
Het momentum lijkt ook echt gekeerd. Knappe rally’s, een gevecht om elk punt, de thuisploeg komt 11-6 voor.
Terugvechten
Roeselare toont weerbaarheid en knokt zich van uit een verloren positie terug in de set en in de kampioenenrace. Helchteren laat drie setballen liggen. Bij 27-29 is de tweede matchbal de goede. Roeselare sluit het seizoen af met titelwinst.