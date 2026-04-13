15°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

Kam­pi­oen! Bevo Roe­se­la­re B wint titel tegen rech­streek­se con­cur­rent Helch­te­ren (13)

725 BB Helchteren Bevo

Roeselare viert de titel

Na een eerdere halve finale in de Beker van België, sleepte Roeselare B de titel in Nationale 1 binnen. Helchteren, de tweede in de stand, bleef lang in de wedstrijd maar moest uiteindlijk toch de duimen leggen op de slotspeeldag.

Helchteren wil Roeselare warm ontvangen en leidt in set 1 met 19-17. De topper verveelt geen moment. In set 1 draait Roeselare de rollen toch nog om: 21-25.

Stabiliteit vinden

Ook in set twee neemt de thuisploeg de bovenhand, en sleept ook deze set binnen, 0-2. Lore Gielens brengt de rust en stabiliteit terug bij thuisploeg Helchteren. In de derde set komt de thuisploeg terug in de wedstrijd, 25-23 en 1-2.

Het momentum lijkt ook echt gekeerd. Knappe rally’s, een gevecht om elk punt, de thuisploeg komt 11-6 voor.

Terugvechten

Roeselare toont weerbaarheid en knokt zich van uit een verloren positie terug in de set en in de kampioenenrace. Helchteren laat drie setballen liggen. Bij 27-29 is de tweede matchbal de goede. Roeselare sluit het seizoen af met titelwinst.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Victor Peeters
Titelstrijd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden