Kamiel is nog maar 12 jaar, en er wordt hem een mooie toekomst voorspeld in de sport. Volgend weekend surft hij z’n volgende wedstrijd op Tenerife. Een belangrijke test met leeftijdsgenoten is voor begin december, dan surft hij op het EK voor 12-jarigen, voor één keer ook eens met leeftijdsgenoten dus. De Belgische titel van gisteren is een leuke opsteker.