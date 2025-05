Op de finish in San Sebastian haalde Vollering het na 112 kilometer koers met net geen minuut voorsprong. In de strijd voor de tweede plek reed Ghekiere in de slotfase nog weg met de Canadese Sarah Van Dam. Die laatste werd tweede, Ghekiere derde. In het eindklassement eindigde de West-Vlaamse op een vierde plek, op 1:03 van Vollering.