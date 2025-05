Voor Ghekiere was het de eerste seizoenszege. Vorig jaar won ze nog een etappe en het bergklassement in de Tour de France Femmes. Na een vrij kleurloos voorjaar noemt Ghekiere de zege een opluchting: "Vorig jaar was heel goed, maar dit seizoen ging het een beetje op en af. Nu voel ik me weer echt goed. Hier ben ik heel blij mee."

Ghekiere is meteen ook de eerste klassementsleidster. De slotrit van morgen/zondag in Stavanger is 108 kilometer lang en wordt afgewerkt op een heuvelachtig lokaal circuit. Daar trekt Ghekiere door de sterkte van haar ploeg met geloof naartoe, zegt ze: "Ik denk dat we vandaag hebben getoond dat we een hele sterke ploeg hebben. Ik heb er vertrouwen in."