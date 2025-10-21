Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Jurgen Van Praet is de nieuwe general manager van basketbalclub Spurs Kortrijk. Hij volgt Arthur Vandenbulcke op en gaat meteen aan de slag bij de club, die momenteel tiende staat in de BNXT-league.
Vanpraet is geen onbekende in de basketbalwereld. De afgelopen vijf seizoenen was hij CEO van Basketbalclub Oostende (BCO), waar hij de club door uitdagende tijden leidde. Daar werd Vanpraet twee maanden geleden bedankt voor bewezen diensten. Hij werd er opgevolgd door ex-basketballer Sam Van Rossom. Nu start Vanpraet een nieuw hoofdstuk bij Spurs Kortrijk, waar hij zijn ervaring en netwerk wil inzetten om de club te versterken in de BNXT-league.
Jens Lemant
Celien Tanghe