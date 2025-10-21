Vanpraet is geen onbekende in de basketbalwereld. De afgelopen vijf seizoenen was hij CEO van Basketbalclub Oostende (BCO), waar hij de club door uitdagende tijden leidde. Daar werd Vanpraet twee maanden geleden bedankt voor bewezen diensten. Hij werd er opgevolgd door ex-basketballer Sam Van Rossom. Nu start Vanpraet een nieuw hoofdstuk bij Spurs Kortrijk, waar hij zijn ervaring en netwerk wil inzetten om de club te versterken in de BNXT-league.